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Постер к 2-му сезону сериала Непризнанный школой владыка демонов
Киноафиша Сериалы Непризнанный школой владыка демонов Сезоны Сезон 2

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Непризнанный школой владыка демонов»

Во 2-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» Эрдомейд Диттиджон, одна из четырех злых королевских особ, предстала перед Аносом в качестве преподавателя в академии. «Неудачник» преодолевает все препятствия и вступает в новую схватку. Анос и его одноклассники ищут в академии «дитя Бога». Затем Анос вместе с новичками отправляется в Зехенбург, чтобы сдать экзамен. Чтобы попасть на аудиенцию к Королю Духов, Анос и его команда продолжают проходить испытания. Дильхевия, появившаяся в Дельсгаде, на самом деле была Мисой. После того как демоны в центре Дилхейда перешли на ее сторону, она решила, что сможет уничтожить Аноса.

Список серий сериала Непризнанный школой владыка демонов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Урок от Бога A Lesson by God
Сезон 2 Серия 1
7 января 2023
Интеллектуальный поединок владыки демонов The Demon King's Duel of Intellect
Сезон 2 Серия 2
14 января 2023
Здание школы Духа The Spirit's School Building
Сезон 2 Серия 3
21 января 2023
Испытание духа The Spirit's Trial
Сезон 2 Серия 4
28 января 2023
Нечто среднее между королевской семьей и смешанной кровью In Between Royalty and Mixed Blood
Сезон 2 Серия 5
4 февраля 2023
Великий Дух Матери и правая рука Владыки демонов The Great Mother Spirit and the Demon King's Right-Hand Man
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2023
Как один взмах меча Like a Single Stroke of a Sword
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2023
Страна Демонов без Короля Демонов The Land Of Demons Without a Demon King
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2023
Молитва за две тысячи лет спустя A Prayer for Two Thousand Years Later
Сезон 2 Серия 9
2 сентября 2023
Оставь ненависть в прошлом Send Hatred to the Past
Сезон 2 Серия 10
9 сентября 2023
Чтобы переписать судьбу To Sever That Fate
Сезон 2 Серия 11
16 сентября 2023
The Misfit
Сезон 2 Серия 12
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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