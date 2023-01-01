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Постер сериала Непризнанный школой владыка демонов
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Непризнанный школой владыка демонов, список сезонов

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e
Год выпуска 2020
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Непризнанный школой владыка демонов»
Непризнанный школой владыка демонов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 4 июля 2020 - 26 сентября 2020
 
Непризнанный школой владыка демонов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 7 января 2023 - 23 сентября 2023
 
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