Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Непризнанный школой владыка демонов
Киноафиша Сериалы Непризнанный школой владыка демонов Сезоны Сезон 1

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непризнанный школой владыка демонов»

В 1-м сезоне сериала «Непризнанный школой владыка демонов» два века тому назад главный герой был могущественным магом. Однако за эти годы мир существенно изменился. Теперь колдун перевоплощается в тело своего потомка в надежде попасть в эпоху, где сможет обрести покой и покой. В конце концов он отправляется в академию, которой руководят его значительно более слабые потомки. Молодой человек поступает в магическую школу, будучи гораздо более сильным, чем их лучшие ученики. Однако вместо уважения и авторитета Анос сталкивается с неприятием. В скором времени его вызывают на состязание.

Список серий сериала Непризнанный школой владыка демонов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Непригодный для Академии Владыки Демонов The Misfit of Demon King Academy
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2020
Ведьма Разрушения The Witch of Destruction
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2020
Истинные намерения Саши Sasha's True Intentions
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2020
15-й День Рождения 15th Birthday
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2020
Новенький The Transfer Student
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2020
Турнир Магических Мечей Magic Sword Tournament
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2020
Слова матери Mother's Words
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2020
Их финальная битва The Final Duel
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2020
Тайна Академии героев The Mystery of the Hero Academy
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2020
Экзамен-состязание между Академиями Inter-Academy Exams
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2020
Сияние жизни The Glow of Life
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2020
Запрещенная магия Taboo Magic
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2020
Пусть наполнится мир любовью Let the World Be Filled With Love
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2020
График выхода всех сериалов
Related video
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше