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Постер к 3-му сезону сериала Корзинка фруктов
Киноафиша Сериалы Корзинка фруктов Сезоны Сезон 3

Fruits Basket 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Корзинка фруктов»

В 3-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» после разоблачений, которые случилось в финале предыдущего сезона, члены семьи Сума продолжают жить дальше. Они хотят стать независимыми, но прочные узы эмоциональной связи не так-то легко разорвать. Не в силах найти ответ на вопрос, зачем ей необходимо лекарство, Тору вступает в противостояние с правдой. Девушка осознает, что время для кого-то из дорогих ей людей уходит. А тайна, которая способна разбить сердце, так и не раскрыта. Но героиня не оставляет надежды постичь суть таинственного проклятия. Возможно, конец их мучений ближе, чем может показаться.

Список серий 3-го сезона сериала «Корзинка фруктов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Давайте закатим пир снова I'll Hold Another Banquet
Сезон 3 Серия 1
5 апреля 2021
И это… неоспоримая истина That's an Unwavering Truth
Сезон 3 Серия 2
12 апреля 2021
Хоть бы пошёл снег I Hope It Snows Soon
Сезон 3 Серия 3
19 апреля 2021
Я вернулась I'm ... Home
Сезон 3 Серия 4
26 апреля 2021
По-моему, это очевидно I Mean ... You Know, Right?
Сезон 3 Серия 5
3 мая 2021
Она такая глупая It Was So Foolish
Сезон 3 Серия 6
10 мая 2021
Именно, она пустая That's Right, It's Empty
Сезон 3 Серия 7
17 мая 2021
Сплошное разочарование I'm Disappointed In You
Сезон 3 Серия 8
24 мая 2021
Как тебя зовут? What's Your Name?
Сезон 3 Серия 9
31 мая 2021
Я люблю её. Так сильно… I Just Love Her
Сезон 3 Серия 10
7 июня 2021
Прощай Goodbye
Сезон 3 Серия 11
14 июня 2021
Ты была молодцом You Fought Well
Сезон 3 Серия 12
21 июня 2021
До свидания See You Again Soon
Сезон 3 Серия 13
28 июня 2021
График выхода всех сериалов
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