Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Корзинка фруктов
Киноафиша Сериалы Корзинка фруктов Сезоны Сезон 1

Fruits Basket 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Корзинка фруктов»

В 1-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» Тору Хонда осталась сиротой. Ей негде жить. То, что девушка оказалась на улице, становится известно ее однокласснику Юки Сума. Заботливый подросток приводит Тору в свой дом. Они отлично ладят. Все меняется после того, как девушка бросается защищать Юки во время его драки с кузеном Ке. Желая прекратить потасовку, героиня случайно выясняет тайну семьи Сума. Оказывается, каждый раз, когда кого-то из членов семьи заключает в объятия представитель противоположного пола, они перевоплощаются в животных из созвездий восточного гороскопа. Тору шокирована.

Список серий 1-го сезона сериала «Корзинка фруктов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Увидимся после школы See You After School
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2019
Они все животные! They're All Animals!
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2019
Давайте поиграем в карты! Let's Play Rich Man-Poor Man!
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2019
В какой год она родилась? What Year Is She?
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2019
Я обманывала саму себя I've Been Fooling Myself
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2019
Надеюсь, вы любите гостей? Perhaps We Should Invite Ourselves Over
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2019
Придёт весна Spring Comes
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2019
Увидимся, когда вернёшься See You When You Get Back
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2019
Юки – моя первая любовь Yuki Was My First Love
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2019
Так ведь Валентинов день It's Valentine's, After All
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2019
Какая чудесная гостиница! This Is a Wonderful Inn
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2019
Веселись, пока можешь You Look Like You're Having Fun
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2019
Как твои дела, дражайший братец?! How Have You Been, My Brother?
Сезон 1 Серия 13
28 июня 2019
Это секрет That's a Secret
Сезон 1 Серия 14
5 июля 2019
Всё отнюдь не так I Wouldn't Say That
Сезон 1 Серия 15
12 июля 2019
Смотрите, где топчитесь! She Said Don't Step On Them!
Сезон 1 Серия 16
19 июля 2019
А это для Уо! This Is for Uo-chan!
Сезон 1 Серия 17
26 июля 2019
Важнее всего… What's Important Is...
Сезон 1 Серия 18
2 августа 2019
Простите меня! I'm So Sorry!
Сезон 1 Серия 19
9 августа 2019
Обалдеть, и впрямь подняла I Can't Believe You Picked It Up
Сезон 1 Серия 20
16 августа 2019
Принимаю волны, приму и вызов I Never Back Down From a Wave Fight
Сезон 1 Серия 21
23 августа 2019
Счастье переполняло меня Because I Was Happy
Сезон 1 Серия 22
30 августа 2019
Как у тебя дела?.. You Look Well...
Сезон 1 Серия 23
6 сентября 2019
Идём домой Let's Go Home
Сезон 1 Серия 24
13 сентября 2019
Лето совсем близко! Summer Will Be Here Soon
Сезон 1 Серия 25
20 сентября 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Самая пошлая песня времен СССР: ее пели взрослые и дети
Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
«Колол препараты»: Ягудин сделал признание о покушении на жизнь конкурента
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше