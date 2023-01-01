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Корзинка фруктов
Сезоны
Корзинка фруктов, список сезонов
Fruits Basket
16+
Год выпуска
2019
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Корзинка фруктов»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
5 апреля 2019 - 20 сентября 2019
Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов
7 апреля 2020 - 22 сентября 2020
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
5 апреля 2021 - 28 июня 2021
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