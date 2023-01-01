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Постер сериала Корзинка фруктов
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Корзинка фруктов, список сезонов

Fruits Basket 16+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Корзинка фруктов»
Корзинка фруктов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 5 апреля 2019 - 20 сентября 2019
 
Корзинка фруктов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
25 эпизодов 7 апреля 2020 - 22 сентября 2020
 
Корзинка фруктов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 5 апреля 2021 - 28 июня 2021
 
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