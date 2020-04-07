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Постер к 2-му сезону сериала Корзинка фруктов
Киноафиша Сериалы Корзинка фруктов Сезоны Сезон 2

Fruits Basket 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Корзинка фруктов»

Во 2-м сезоне сериала «Корзинка фруктов» история старшеклассницы Тору Хонды продолжается. Мотоко Минагава наблюдает в окно за Юки. Она рассказывает о своих чувствах, признаваясь, что испытывает неприязнь и ревность к Тору. Миновал почти год с того момента, как Тору стала жить с Шигуре. Она хочет оказать им помощь и узнать истоки проклятия. Тору и Шигуре обсуждают летние каникулы. Юки рано отправляется в студенческий совет. Участники фан-клуба Юки появляются в офисе, чтобы выяснить имена других представителей школьного совета и посмотреть, есть ли среди них старшеклассницы. Юки видит Мачи и Манабе.

Список серий 2-го сезона сериала «Корзинка фруктов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Соскучились? Hello Again
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2020
Давайте все вместе поедим лапши Eat Somen with Your Friends
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2020
Давайте примерим! Shall We Go and Get You Changed?
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2020
Меня отвергли I Got Dumped…
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2020
Жди меня, лапшичка! Wait for Me, Tororo Soba!
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2020
Ты больная или что? Are You Really This Stupid?
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2020
Начинаем турнир по разбиванию арбуза! Let's Start the Watermelon Splitting Contest!
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2020
Но ведь это чистая правда It's True, Isn't It?
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2020
Мой бесценный… My Precious…
Сезон 2 Серия 9
2 июня 2020
Скажите, кто вы?.. Who Are You?
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2020
Мой и ничей больше All Mine
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2020
Ты пролила слёзы, которые я не смог You Cried for Me
Сезон 2 Серия 12
23 июня 2020
Лады Sure Thing
Сезон 2 Серия 13
30 июня 2020
Тогда я просто умру… I Should Just Die...
Сезон 2 Серия 14
7 июля 2020
Я пошёл See You Later
Сезон 2 Серия 15
14 июля 2020
Спроси, пожалуйста… Ask Him for Me
Сезон 2 Серия 16
21 июля 2020
Непременно останутся… You Will, I'm Sure of It
Сезон 2 Серия 17
28 июля 2020
Поцелуемся? Do You Wanna Kiss?
Сезон 2 Серия 18
4 августа 2020
Нет его – этого способа! There's Just No Way!
Сезон 2 Серия 19
11 августа 2020
Всё хорошо? Are You Okay?
Сезон 2 Серия 20
18 августа 2020
Я знаю, он был There Was, Definitely
Сезон 2 Серия 21
25 августа 2020
Я так не смогу! That Isn't What I Want
Сезон 2 Серия 22
1 сентября 2020
Что-то типа Золушки! It's Cinderella-ish
Сезон 2 Серия 23
8 сентября 2020
А ты уже тут! Here You Are
Сезон 2 Серия 24
15 сентября 2020
Теперь я другой I'm Different Now
Сезон 2 Серия 25
22 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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