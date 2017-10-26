Автобус любви: путешествие по Азии (2017 - 2019)

Вышедший на платформе Netflix проект «Автобус любви: путешествие по Азии» посвящен поиску второй половинки. Однако происходить это будет в не совсем стандартных условиях. Семь незнакомых между собой девушек и молодых людей отправляются в большое приключение. Они садятся в разноцветный фургончик, на котором будут путешествовать по разных азиатским городам и странам. Но любоваться достопримечательностями и природными красотами – не их основная цель. За время поездки участники должны повнимательнее присмотреться друг к другу и попытаться отыскать свою родственную душу.