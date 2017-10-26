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Постер телешоу Автобус любви: путешествие по Азии
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Киноафиша Сериалы Автобус любви: путешествие по Азии

Автобус любви: путешествие по Азии (2017 - 2019)

Ainori Love Wagon: Asian Journey 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 22 часа 0 минут

О чем телешоу

Вышедший на платформе Netflix проект «Автобус любви: путешествие по Азии»‎ посвящен поиску второй половинки. Однако происходить это будет в не совсем стандартных условиях. Семь незнакомых между собой девушек и молодых людей отправляются в большое приключение. Они садятся в разноцветный фургончик, на котором будут путешествовать по разных азиатским городам и странам. Но любоваться достопримечательностями и природными красотами – не их основная цель. За время поездки участники должны повнимательнее присмотреться друг к другу и попытаться отыскать свою родственную душу.

В ролях Персонажи
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Сезоны
Автобус любви: путешествие по Азии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 22 эпизода
 
Автобус любви: путешествие по Азии - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 22 эпизода
 
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