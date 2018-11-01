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Постер к 2-му сезону телешоу Автобус любви: путешествие по Азии
Киноафиша Сериалы Автобус любви: путешествие по Азии Сезоны Сезон 2

Ainori Love Wagon: Asian Journey 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Автобус любви: путешествие по Азии »

Во 2-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии», выпущенное на стриминговой платформе Netflix,‎ расскажет истории людей, которые хотят обзавестись романтическими отношениями. Семь человек разного пола и возраста отправляются в поездку по странам Азии: дорога лежит из Вьетнама обратно в Японию. Они едут не только получать впечатления, но и знакомиться. Задача заключается в том, чтобы найти родственную душу среди участников или встреченных по пути людей. Шоу дает уникальную возможность своими глазами увидеть, как у людей зарождаются чувства и заинтересованность друг в друге, как они пытаются добиться взаимности.

Список серий 2-го сезона телешоу «Автобус любви: путешествие по Азии » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Вторжение Incursion
Сезон 2 Серия 1
1 ноября 2018
Грубиянка и плакса The Loudmouth and the Crybaby
Сезон 2 Серия 2
8 ноября 2018
Путь отчаяния The Door to Despair
Сезон 2 Серия 3
15 ноября 2018
Оригами Origami
Сезон 2 Серия 4
22 ноября 2018
Чистейшее аравийское море The Pure Arabian Sea
Сезон 2 Серия 5
29 ноября 2018
Любовь и грусть в Катманду Love and Sorrow in Kathmandu
Сезон 2 Серия 6
6 декабря 2018
Любовь в конце столетия Love at the End of the Century
Сезон 2 Серия 7
13 декабря 2018
Отредактированный дневник The Redacted Diary
Сезон 2 Серия 8
20 декабря 2018
В объятиях Гималаев In the Arms of the Himalayas
Сезон 2 Серия 9
27 декабря 2018
Сила музыки The Power of Music
Сезон 2 Серия 10
3 января 2019
Хочу в кемпинг Take Me Camping
Сезон 2 Серия 11
10 января 2019
Вчера враг, сегодня – друг Yesterday's Enemy, Today's Friend
Сезон 2 Серия 12
17 января 2019
Доктор плачет The Doctor's Tears
Сезон 2 Серия 13
24 января 2019
На расстоянии любовь становится сильнее Absence Makes the Heart Grow Fonder
Сезон 2 Серия 14
31 января 2019
Улыбнись Smile
Сезон 2 Серия 15
7 февраля 2019
ИИ влюблен AI in Love
Сезон 2 Серия 16
14 февраля 2019
Ты милая, даже когда плачешь You're Even Pretty When You Cry
Сезон 2 Серия 17
21 февраля 2019
Влюбленный Шекспир Shakespeare in Love
Сезон 2 Серия 18
28 февраля 2019
Шокирующий поворот Shocking Twist
Сезон 2 Серия 19
7 марта 2019
Пополам Half and Half
Сезон 2 Серия 20
14 марта 2019
Обещание The Promise
Сезон 2 Серия 21
21 марта 2019
Она никогда не сдавалась She Never Gave Up
Сезон 2 Серия 22
28 марта 2019
График выхода всех сериалов
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