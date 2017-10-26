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Постер к 1-му сезону телешоу Автобус любви: путешествие по Азии
Киноафиша Сериалы Автобус любви: путешествие по Азии Сезоны Сезон 1

Ainori Love Wagon: Asian Journey 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Автобус любви: путешествие по Азии »

В 1-м сезоне шоу «Автобус любви: путешествие по Азии»‎ встретятся семь молодых азиатов. Девушки и парни, которые прежде не были знакомы, отправятся в масштабное приключение. На небольшом розовом автобусе они станут ездить по разным азиатским городам и узнавать местную культуру. Но главная задача – общаться друг с другом и другими людьми и найти себе вторую половинку. Большое путешествие начнется в Хошимине, а закончится в родном для игроков Токио. К концу проекта каждому участнику предстоит завести романтические отношения. Зрителей ждут откровенные истории героев, а также возможность понаблюдать за тем, как люди влюбляются.

Список серий 1-го сезона телешоу «Автобус любви: путешествие по Азии » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Начало нового путешествия A New Journey Begins
Сезон 1 Серия 1
26 октября 2017
Битва полов Battle of the Sexes
Сезон 1 Серия 2
2 ноября 2017
Цветок лотоса The Lotus Flower
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2017
Написано на лепестках Written on Petals
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2017
Счастливая страна The Smiling Country
Сезон 1 Серия 5
23 ноября 2017
Скажи мне это в лицо! Say That to My Face!
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2017
Робот Robot
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2017
Спасение жизней Saving Lives
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2017
Над радугой Over the Rainbow
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2017
Небесные фонарики The Sky Lanterns
Сезон 1 Серия 10
28 декабря 2017
Суровый ветер A Harsh Wind Blows
Сезон 1 Серия 11
4 января 2018
Луна в небесах The Moon Above
Сезон 1 Серия 12
11 января 2018
Мерцающие слезы Sparkling Tears
Сезон 1 Серия 13
18 января 2018
Время битвы Time to Fight
Сезон 1 Серия 14
25 января 2018
Страх в душе The Fear in Her Soul
Сезон 1 Серия 15
1 февраля 2018
Мама Mama
Сезон 1 Серия 16
8 февраля 2018
Искреннее признание True Confession
Сезон 1 Серия 17
15 февраля 2018
Ложь You Lied
Сезон 1 Серия 18
22 февраля 2018
Разбитое сердце Broken
Сезон 1 Серия 19
1 марта 2018
Автобус любви и слез Love Wagon of Tears
Сезон 1 Серия 20
8 марта 2018
Застенчивый парень Shy Boy
Сезон 1 Серия 21
15 марта 2018
Форма любви The Shape of Love
Сезон 1 Серия 22
22 марта 2018
График выхода всех сериалов
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