События сериала «Путешествия Чангэ» разворачиваются в Древнем Китае, во времена царствования династии Тан. Наследный принц Ли Шиминь решает силой захватить власть отца, убив всех своих братьев. Также он расправляется с их семьями, включая женщин и детей. Но одной девушке Ли Чангэ удается сбежать. Надев мужскую одежду, она поступает в армию провинции Шо. Новоявленный «юноша» добивается больших успехов на военном поприще и быстро становится капитаном. Теперь Чангэ хочет свергнуть своего дядю и отомстить за смерть родных.