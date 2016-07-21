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Постер сериала Путешествия Чангэ
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Киноафиша Сериалы Путешествия Чангэ

Путешествия Чангэ (2016 - 2016)

Chang Ge Xing 18+
Год выпуска 2016
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Tencent Video
Продолжительность сериала 42 часа 0 минут

О чем сериал

События сериала «Путешествия Чангэ» разворачиваются в Древнем Китае, во времена царствования династии Тан. Наследный принц Ли Шиминь решает силой захватить власть отца, убив всех своих братьев. Также он расправляется с их семьями, включая женщин и детей. Но одной девушке Ли Чангэ удается сбежать. Надев мужскую одежду, она поступает в армию провинции Шо. Новоявленный «юноша» добивается больших успехов на военном поприще и быстро становится капитаном. Теперь Чангэ хочет свергнуть своего дядю и отомстить за смерть родных.

В ролях
В ролях
У Лэй
У Лэй
Лю Хайкуань
Чжао Лусы
Дилраба Дилмурат
Лю Юйнин
Фан Илунь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.7 IMDb
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Сезоны
Путешествия Чангэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 56 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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