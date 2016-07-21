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Постер к 1-му сезону сериала Путешествия Чангэ
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Киноафиша Сериалы Путешествия Чангэ Сезоны Сезон 1

Chang Ge Xing 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 56
Продолжительность сезона 42 часа 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Путешествия Чангэ»

В 1-м сезоне сериала «Путешествия Чангэ» в Китае правит могущественная династия Тан. Император стар, и вскоре на трон должен сесть один из его сыновей. Но коварный принц Ли Шиминь устраивает восстание и убивает всех своих братьев вместе с их семьями. Теперь он один может стать правителем. Однако одной из его племянниц чудом удается спастись. Благодаря врожденной ловкости и смелости Ли Чангэ сбегает из дворца в провинцию Шо в мужском платье. Она мечтает собрать воинство, чтобы свергнуть Ли Шиминя, отомстив за свою семью. Для начала она под мужским именем поступает в армию, где быстро добивается уважения и успеха.

Список серий 1-го сезона сериала «Путешествия Чангэ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 июля 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 июля 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 июля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 июля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 июля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
25 июля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 июля 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 июля 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 июля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
27 июля 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 июля 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 июля 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 июля 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 июля 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 июля 2016
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
30 июля 2016
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
30 июля 2016
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
31 июля 2016
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
31 июля 2016
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
1 августа 2016
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
1 августа 2016
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
2 августа 2016
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
2 августа 2016
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
3 августа 2016
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
3 августа 2016
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
4 августа 2016
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 августа 2016
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
5 августа 2016
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
5 августа 2016
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
6 августа 2016
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
6 августа 2016
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
7 августа 2016
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
7 августа 2016
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
8 августа 2016
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
8 августа 2016
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
9 августа 2016
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
9 августа 2016
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
10 августа 2016
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
10 августа 2016
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
11 августа 2016
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
11 августа 2016
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
12 августа 2016
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
12 августа 2016
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
13 августа 2016
Серия 48 Episode 48
Сезон 1 Серия 48
13 августа 2016
Серия 49 Episode 49
Сезон 1 Серия 49
14 августа 2016
Серия 50 Episode 50
Сезон 1 Серия 50
14 августа 2016
Серия 51 Episode 51
Сезон 1 Серия 51
15 августа 2016
Серия 52 Episode 52
Сезон 1 Серия 52
15 августа 2016
Серия 53 Episode 53
Сезон 1 Серия 53
16 августа 2016
Серия 54 Episode 54
Сезон 1 Серия 54
17 августа 2016
Серия 55 Episode 55
Сезон 1 Серия 55
18 августа 2016
Серия 56 Episode 56
Сезон 1 Серия 56
19 августа 2016
График выхода всех сериалов
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