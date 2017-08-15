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Постер телешоу Семейные кулинарные страсти
Постер телешоу Семейные кулинарные страсти
Рейтинги
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Киноафиша Сериалы Семейные кулинарные страсти

Семейные кулинарные страсти (2017 - 2018)

Family Cooking Showdown 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 59 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 25 часов 34 минуты

О чем телешоу

«Семейные кулинарные страсти»‎ – гастрономическое соревнование, которое было выпущено на стриминговом видеосервисе Netflix. В нем самые обычные семьи продемонстрируют свои навыки приготовления домашней пищи. Вкусная пища – их большая страсть и общее хобби. Они считают себя самыми настоящими мастерами кухни и готовы вступить в соревнование с другими, подавая свою коронную еду. В каждом эпизоде лицом к лицу столкнутся семьи, которым предстоит приготовить несколько блюд. От них не ждут ресторанных шедевров, но предъявляемые к ним стандарты очень высоки. На кону – ценный приз и звание лучшего домашнего повара Британии.

В ролях
В ролях
Надия Хуссейн
Все актеры и съемочная группа

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7 IMDb
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Сезоны
Семейные кулинарные страсти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Семейные кулинарные страсти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 14 эпизодов
 
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