Семейные кулинарные страсти (2017 - 2018)

«Семейные кулинарные страсти» – гастрономическое соревнование, которое было выпущено на стриминговом видеосервисе Netflix. В нем самые обычные семьи продемонстрируют свои навыки приготовления домашней пищи. Вкусная пища – их большая страсть и общее хобби. Они считают себя самыми настоящими мастерами кухни и готовы вступить в соревнование с другими, подавая свою коронную еду. В каждом эпизоде лицом к лицу столкнутся семьи, которым предстоит приготовить несколько блюд. От них не ждут ресторанных шедевров, но предъявляемые к ним стандарты очень высоки. На кону – ценный приз и звание лучшего домашнего повара Британии.