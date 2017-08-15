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Постер к 1-му сезону телешоу Семейные кулинарные страсти
Киноафиша Сериалы Семейные кулинарные страсти Сезоны Сезон 1

Family Cooking Showdown
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 48 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Семейные кулинарные страсти »

В 1-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ будут соревноваться обычные британские семьи, которые уверены, что они отлично справляются с приготовлением вкусной пищи. Они попробуют доказать это, участвуя в различных испытаниях, которые подтвердят или опровергнут их мастерство. В каждом эпизоде появятся две команды, которые будут трудиться над созданием нескольких своих любимых блюд, постоянно присутствующих на обеденном столе. Профессиональное жюри оценит их работу и даст возможность сразиться за статус лучшего повара, готовящего домашние блюда.

Список серий 1-го сезона телешоу «Семейные кулинарные страсти » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 октября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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