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Постер к 2-му сезону телешоу Семейные кулинарные страсти
Киноафиша Сериалы Семейные кулинарные страсти Сезоны Сезон 2

Family Cooking Showdown
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 14
Продолжительность сезона 13 часов 46 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Семейные кулинарные страсти »

Во 2-м сезоне шоу «Семейные кулинарные страсти»‎ немного меняет свой формат. Теперь в каждом эпизоде в ожесточенной кухонной битве столкнутся четыре семьи. Они будут готовить привычную пищу на новый лад и трудиться над обедами для всех родственников из большого количества ингредиентов. Все блюда должны быть простыми и не наносить ущерб семейному бюджету. Участникам придется экспериментировать со вкусом и внешним видом, каждый раз привнося в свою работу что-то необычное. Конкурсантов ждут как индивидуальные задания, так и коллективные. Оценивать их труд будет самый молодой обладатель звезды «Мишлен», а победители удостоятся награды.

Список серий 2-го сезона телешоу «Семейные кулинарные страсти » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
19 октября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 октября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 октября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
26 октября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
29 октября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
30 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
31 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
1 ноября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
2 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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