«Охлобыстины» — это телевизионное шоу, которое транслируется на российском канале ТНТ с 2019 года. Иван Охлобыстин знаком широкой аудитории по ситкому «Интерны», однако мало кто подозревает, как складывается жизнь шоумена вне камер. Впервые актер впускает съемочную группу в свой дом и знакомит многомиллионную аудиторию со своей огромной семьей. Помимо деталей быта Охлобыстиных, зрители узнают о том, каким жизненным принципам следует хозяин дома, а также о радостях и невзгодах, с которыми ему ежедневно приходится сталкиваться.