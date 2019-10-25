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Киноафиша Сериалы Охлобыстины

Охлобыстины (2019 - 2019)

Ohlobystiny 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность телешоу 4 часа 30 минут

О чем телешоу

«Охлобыстины» — это телевизионное шоу, которое транслируется на российском канале ТНТ с 2019 года. Иван Охлобыстин знаком широкой аудитории по ситкому «Интерны», однако мало кто подозревает, как складывается жизнь шоумена вне камер. Впервые актер впускает съемочную группу в свой дом и знакомит многомиллионную аудиторию со своей огромной семьей. Помимо деталей быта Охлобыстиных, зрители узнают о том, каким жизненным принципам следует хозяин дома, а также о радостях и невзгодах, с которыми ему ежедневно приходится сталкиваться.

Охлобыстины - трейлер
Охлобыстины  трейлер
В ролях
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Оксана Арбузова
Анфиса Охлобыстина
Варвара Охлобыстина
Иоанна Охлобыстина
Савва Охлобыстин
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2019, 6 эпизодов
 
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