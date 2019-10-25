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Киноафиша Сериалы Охлобыстины Сезоны Сезон 1

Ohlobystiny 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Охлобыстины»

В 1-м сезоне шоу «Охлобыстины» рассказывается о семье одного из самых успешных российских артистов современности. На экране Иван Иванович Охлобыстин неизменно предстает в образе решительного и дерзкого мужчины, но является ли актер таковым в реальной жизни? Зрители впервые увидят своего кумира в домашней обстановке, узнают о его слабостях и познакомятся с самыми близкими ему людьми. Шоу «Охлобыстины» посвящено не только тонкостям семейной жизни, но и позволит заглянуть за кулисы съемок фильмов и сериалов.   

Список серий 1-го сезона телешоу «Охлобыстины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 01. День рождения
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2019
Выпуск 02. Минск
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2019
Выпуск 03. Везу жену в Париж!
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2019
Выпуск 04. Холодильник
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2019
Выпуск 05. Оксана
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2019
Выпуск 06. Семейный отдых на Кипре
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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