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Постер к 1-му сезону телешоу Circle — Франция
Киноафиша Сериалы Circle — Франция Сезоны Сезон 1

The Circle France
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Circle — Франция»

В 1-м сезоне шоу «Circle — Франция» зрители познакомятся с несколькими участниками, которым предстоит побороться за крупную сумму денег. Каждый должен создать аккаунт с одним-единственным фото и краткой биографией. И если одни остаются самими собой, пытаясь завоевать доверие искренностью, то другие, напротив, становятся фейками и врут на каждом шагу. Зрители смогут следить за взаимодействием участников, их интригами и стратегиями, а также наблюдать за развитием отношений между ними. Кому в конечном счете улыбнется удача?

Список серий телешоу Circle — Франция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Здравствуй, круг Bienvenue dans le Cercle
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2020
Заблокированы Profil Supprimé
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2020
#cgolri
Сезон 1 Серия 3
9 апреля 2020
Великолепные бабушки Les Mamies qui déchirent
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2020
#TeamWinner
Сезон 1 Серия 5
9 апреля 2020
Выбитые K.O.
Сезон 1 Серия 6
9 апреля 2020
Союзы Alliances
Сезон 1 Серия 7
9 апреля 2020
Последняя восьмерка Les 8 Derniers
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2020
Суперавторитет Le Super Influenceur
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2020
Предательство La trahison
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2020
Без фильтров No Filter
Сезон 1 Серия 11
9 апреля 2020
Финал La Finale
Сезон 1 Серия 12
9 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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