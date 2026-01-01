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Шехсувар Акташ
Sehsuvar Aktas
Киноафиша
Персоны
Шехсувар Акташ
Шехсувар Акташ
Sehsuvar Aktas
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.8
Личность
(2018)
8.7
Кольцо
(2019)
7.4
Уважение
(2020)
Фильмография Шехсувар Акташ
6.7
Комната для допросов
драма, криминал
2024, Турция
6.8
Душа не слышит
мелодрама
2023, Турция
6.6
Созданный
драма, фэнтези, исторический, мини-сериал
2023, Турция
7.4
Кладбище
драма, криминал, триллер
2022, Турция
7.2
Фатма
триллер, драма, криминал
2021, Турция
4.6
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама
2021, Турция
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7.4
Уважение
драма, боевик, криминал
2020, Турция
8.7
Кольцо
драма, боевик, криминал
2019, Турция
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