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Шехсувар Акташ Sehsuvar Aktas
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Шехсувар Акташ

Sehsuvar Aktas

Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Анкара, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Личность 8.8
Личность (2018)
Кольцо 8.7
Кольцо (2019)
Уважение 7.4
Уважение (2020)

Фильмография Шехсувар Акташ

Комната для допросов 6.7
Комната для допросов
драма, криминал 2024, Турция
Душа не слышит 6.8
Душа не слышит
мелодрама 2023, Турция
Созданный 6.6
Созданный
драма, фэнтези, исторический, мини-сериал 2023, Турция
Кладбище 7.4
Кладбище
драма, криминал, триллер 2022, Турция
Фатма 7.2
Фатма
триллер, драма, криминал 2021, Турция
Я так долго ждал тебя 4.6
Я так долго ждал тебя
драма, мелодрама 2021, Турция
Уважение 7.4
Уважение
драма, боевик, криминал 2020, Турция
Кольцо 8.7
Кольцо
драма, боевик, криминал 2019, Турция
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