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Постер к 1-му сезону сериала Душа не слышит
Киноафиша Сериалы Душа не слышит Сезоны Сезон 1

Ruhun Duymaz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Душа не слышит»

В 1-м сезоне сериала «Душа не слышит» крупный турецкий предприниматель Дживан Корал известен на всю страну своей ювелирной компанией. Но это лишь прикрытие для его настоящего подпольного бизнеса – контрабанды золотых слитков. Доказать это практически невозможно, поэтому молодой и отчаянный агент полиции Онур Карасу решает проникнуть в дом Корала под прикрытием. Он обольщает его сестру Хиляль. Когда выясняется, что преступное семейство собирается бежать за границу, Онур вынужденно делает нелюбимой девушке предложение, чтобы провести операцию по задержанию в день свадьбы. Но он не учитывает, что в дело может вмешаться подруга невесты Эсе.

Список серий сериала Душа не слышит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bolüm
Сезон 1 Серия 1
24 июля 2023
Серия 2 2. Bolüm
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2023
Серия 3 3. Bolüm
Сезон 1 Серия 3
7 августа 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
14 августа 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
21 августа 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
28 августа 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
23 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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