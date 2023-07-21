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Постер к 2-му сезону сериала Почти рай
Киноафиша Сериалы Почти рай Сезоны Сезон 2

Almost Paradise
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Почти рай»

Во 2-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс непреднамеренно оказывается втянутым в смертельно опасную игру после посещения свадьбы крупного гонконгского мафиози. Босс банды Цинь Сюн Ди по кличке Скорпион объявляет охоту на бывшего агента Управления по борьбе с наркотиками, едва его личность вскрывается. Тем временем на островах вновь появляется бывший напарник Алекса, предавший его доверие много лет назад. Кроме того, на пороге мужчины возникает его давно потерянная дочь – уже совсем взрослая девушка. Она сообщает отцу, что решила вступить в корпус мира, но невольно оказывается целью для его врагов.

Список серий сериала Почти рай График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Magellan Cross
Сезон 2 Серия 1
21 июля 2023
Брейкинг-бадминтон Breaking Badminton
Сезон 2 Серия 2
21 июля 2023
Сказка о рыбаках A Fisherfolk Tale
Сезон 2 Серия 3
21 июля 2023
Бахала на Bahala Na
Сезон 2 Серия 4
21 июля 2023
Бывшая жена из машины Deus Ex-Wife Machina
Сезон 2 Серия 5
21 июля 2023
Призрачный месяц Ghost Month
Сезон 2 Серия 6
21 июля 2023
Все на кон All In
Сезон 2 Серия 7
21 июля 2023
Несвязанный Uncoupled
Сезон 2 Серия 8
21 июля 2023
Старые времена Old Times
Сезон 2 Серия 9
21 июля 2023
Бригада Brigade
Сезон 2 Серия 10
21 июля 2023
График выхода всех сериалов
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