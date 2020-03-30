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Постер к 1-му сезону сериала Почти рай
Киноафиша Сериалы Почти рай Сезоны Сезон 1

Almost Paradise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почти рай»

В 1-м сезоне сериала «Почти рай» Алекс Уокер уже много лет верой и правдой служит в американском Управлении по борьбе с наркотиками. Но его честность и упорство не устраивают некоторых вышестоящих коллег, которые зарабатывают на сделках с мафией, поэтому мужчину обманом и угрозами заставляют добровольно уйти в преждевременную отставку. Решив покончить с прошлой жизнью, Алекс переезжает на Филиппины и обзаводится собственным сувенирным магазинчиком. Однако прошлое настигает его даже в этом идиллическом уголке. Выясняется, что на острове идут разборки крупных преступных группировок за право владения местным курортом.

Список серий сериала Почти рай График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Поиск Мабухая Finding Mabuhay
Сезон 1 Серия 1
30 марта 2020
Это личное It's Personal
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2020
Суп из рифового угря для души… Reef Eel Soup for the Soul
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2020
Пистолетный хлыст Pistol Whip
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2020
Не успокаивающий Unbecalming
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2020
Возвышение Калангая Rise of the Kalangay
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2020
Дядя Дэнни Uncle Danny
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2020
Одинокий волк Lone Wolf
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2020
Свадьба, за которую можно умереть A Wedding to Die For
Сезон 1 Серия 9
25 мая 2020
Уокер грядет Something Walker This Way Comes
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2020
График выхода всех сериалов
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