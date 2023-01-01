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Год выпуска
2003
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ТНТ
Список сезонов телешоу «Дом»
Сезон 1
124 эпизода
1 июля 2003 - 1 ноября 2003
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