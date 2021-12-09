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Постер телешоу Семья Камарго: жизнь и музыка
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Киноафиша Сериалы Семья Камарго: жизнь и музыка

Семья Камарго: жизнь и музыка (2021 - …)

É O Amor: Família Camargo 18+
Год выпуска 2021
Страна Португалия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 39 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 15 минут

О чем телешоу

Вышедший на платформе Netflix проект «Семья Камарго: жизнь и музыка» – настоящий эксклюзив. Раньше широкой публике была известна только сценическая часть жизни известного артиста Зезе Ди Камарго. Но реалити-шоу готово показать его с разных сторон: не только как талантливого музыканта, но и как простого человека и любящего отца. Он близок со своей дочерью Ванессой и старается проводить с ней как можно больше времени, занимаясь совместным творчеством. Камарго собираются продемонстрировать моменты из своей повседневности и музыкальной деятельности, а также поделиться сенсационными откровениями.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.3 IMDb
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Сезоны
Семья Камарго: жизнь и музыка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
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