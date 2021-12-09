Вышедший на платформе Netflix проект «Семья Камарго: жизнь и музыка» – настоящий эксклюзив. Раньше широкой публике была известна только сценическая часть жизни известного артиста Зезе Ди Камарго. Но реалити-шоу готово показать его с разных сторон: не только как талантливого музыканта, но и как простого человека и любящего отца. Он близок со своей дочерью Ванессой и старается проводить с ней как можно больше времени, занимаясь совместным творчеством. Камарго собираются продемонстрировать моменты из своей повседневности и музыкальной деятельности, а также поделиться сенсационными откровениями.