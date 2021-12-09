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Постер к 1-му сезону телешоу Семья Камарго: жизнь и музыка
Киноафиша Сериалы Семья Камарго: жизнь и музыка Сезоны Сезон 1

É O Amor: Família Camargo
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Семья Камарго: жизнь и музыка»

В 1-м сезоне шоу «Cемья Камарго: жизнь и музыка» приоткроет завесу тайны над жизнью родственников, широко известных в музыкальном мире. Зезе и Ванесса – отец и дочь, которые всецело отдают себя творчеству. Благодаря их союзу бразильская сцена совершенно преобразилась. Все знают песни Ванессы, однако и о ней, и о ее папе до сих пор было известно не так много. Реалити-сериал Netflix исправит это и предоставит возможность героям самим рассказать о своей жизни. Они впустят зрителей в дома и личные переживания, а также поделятся сокровенными мыслями о предназначении человека, творческом пути и трудностях, которые они испытывали, строя карьеру.

Список серий телешоу Семья Камарго: жизнь и музыка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новое начало на каждом шагу Cada Volta é um Recomeço
Сезон 1 Серия 1
9 декабря 2021
Не бойся и будь счастлив Sem Medo de Ser Feliz
Сезон 1 Серия 2
9 декабря 2021
Осколки разбитого сердца Coração Está em Pedaços
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2021
Любовь любовь Amor, amor
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2021
Два сердца и одна история Dois Corações e uma História
Сезон 1 Серия 5
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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