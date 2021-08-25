Эйприл и Сара – лучшие подруги. Несмотря на то что в мире бушует пандемия, они вместе открыли собственный бизнес и верят в лучшее. Их проект – видавший виды мотель, который они собираются значительно преобразить к приезду первых гостей. В реалити-шоу «Мотель мечты» девушки самостоятельно возьмутся за ремонт. По их задумке, очень скоро старое здание превратится в роскошное место, которое удовлетворит потребности самого взыскательного клиента. Невзирая на значительные трудности, встречающиеся на их пути, подруги не теряют позитивный настрой и продолжают работать над делом всей своей жизни.