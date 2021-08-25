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Постер телешоу Мотель мечты
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Киноафиша Сериалы Мотель мечты

Мотель мечты (2021 - …)

Motel Makeover 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 29 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 54 минуты

О чем телешоу

Эйприл и Сара – лучшие подруги. Несмотря на то что в мире бушует пандемия, они вместе открыли собственный бизнес и верят в лучшее. Их проект – видавший виды мотель, который они собираются значительно преобразить к приезду первых гостей. В реалити-шоу «Мотель мечты» девушки самостоятельно возьмутся за ремонт. По их задумке, очень скоро старое здание превратится в роскошное место, которое удовлетворит потребности самого взыскательного клиента. Невзирая на значительные трудности, встречающиеся на их пути, подруги не теряют позитивный настрой и продолжают работать над делом всей своей жизни.

Мотель мечты - трейлер
Мотель мечты  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Мотель мечты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
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