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Постер к 1-му сезону телешоу Мотель мечты
Киноафиша Сериалы Мотель мечты Сезоны Сезон 1

Motel Makeover 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Мотель мечты»

В 1-м сезоне шоу «Мотель мечты» зрители познакомятся с амбициозными девушками – Сарой и Эйприл. Они давно дружат, а теперь еще и стали партнерами по бизнесу. Однако, открыв собственное дело, они столкнулись со множеством сложностей. Перед ними поставлена непростая задача – преобразить старый мотель у озера в привлекательное место для отдыхающих. Бизнесвумен принимают решение, как это сделать, и собственными руками берутся за масштабный ремонт. Они стараются для своих будущей гостей, создавая стильное и комфортное пространство. Каждый номер отражает их индивидуальность и неповторимое видение мира.

Список серий телешоу Мотель мечты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мотель, милый дом Home Sweet Motel
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2021
Только позитив Good Vibes Only
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2021
Достойно королей Fit For A King
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
Мотель должен продолжаться The Motel Must Go On
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2021
Несмотря ни на что Come Rain or Shine
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2021
Открытие Opening Weekend
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2021
График выхода всех сериалов
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