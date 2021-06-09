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Постер телешоу Жарить до хруста
Постер телешоу Жарить до хруста
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Жарить до хруста

Жарить до хруста (2021 - …)

Fresh, Fried & Crispy 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 3 часа 28 минут

О чем телешоу

Кулинарный критик Дэйм Дропс имеет достаточно специфические вкусы для своего рода деятельности: он любит фастфуд. Дропс уже успел приобрести популярность на YouTube благодаря обзорам на быструю еду, а теперь продолжает свое дело в шоу «Жарить до хруста». Он отправится в разные американские рестораны, где попробует отыскать самые необычные угощения. Блогера ждет большое путешествие по штатам страны и знакомство с совершенно новой для него едой, которую подают только в этой местности. Он посетит как заведения, которые всегда на слуху, так и небольшие кафе.

Жарить до хруста - трейлер
Жарить до хруста  трейлер
В ролях
В ролях
Дэймон Паттерсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.2 IMDb
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Сезоны
Жарить до хруста - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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