Кулинарный критик Дэйм Дропс имеет достаточно специфические вкусы для своего рода деятельности: он любит фастфуд. Дропс уже успел приобрести популярность на YouTube благодаря обзорам на быструю еду, а теперь продолжает свое дело в шоу «Жарить до хруста». Он отправится в разные американские рестораны, где попробует отыскать самые необычные угощения. Блогера ждет большое путешествие по штатам страны и знакомство с совершенно новой для него едой, которую подают только в этой местности. Он посетит как заведения, которые всегда на слуху, так и небольшие кафе.