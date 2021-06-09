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Постер к 1-му сезону телешоу Жарить до хруста
Киноафиша Сериалы Жарить до хруста Сезоны Сезон 1

Fresh, Fried & Crispy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Жарить до хруста»

В 1-м сезоне шоу «Жарить до хруста» известный по своей блогерской деятельности Дэйм Дропс отправится в заведения, которые имеют в своем меню крайне необычные блюда. Ведущий – ярый поклонник фастфуда и способен поехать на край света ради вкусной еды. Он посетит разные города Соединенных Штатов, где попытается найти то, что придется ему по душе. На его пути как популярные заведения, так и неожиданные открытия. Дропса ждет настоящее гастрономическое приключение. Куриный сэндвич без курицы, бургер с позолотой, соленые ириски, обжаренные во фритюре, – большинство блюд поражают воображение и вкусовые рецепторы.

Список серий телешоу Жарить до хруста График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сент-Луис St. Louis
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2021
Саванна Savannah
Сезон 1 Серия 2
9 июня 2021
Лас-Вегас Las Vegas
Сезон 1 Серия 3
9 июня 2021
Балтимор Baltimore
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2021
Сан-Диего San Diego
Сезон 1 Серия 5
9 июня 2021
Денвер Denver
Сезон 1 Серия 6
9 июня 2021
Бирмингем Birmingham
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2021
Кливленд Cleveland
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2021
График выхода всех сериалов
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