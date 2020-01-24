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Постер к 1-му сезону телешоу goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу
Киноафиша Сериалы goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу Сезоны Сезон 1

the goop lab 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу»

В 1-м сезоне шоу «goop Lab: стиль жизни Гвинет Пэлтроу» знаменитая на весь мир актриса откроется с новой стороны. Она не только хороша в кадре, но еще и является увлеченной личностью. Область ее интересов – здоровый образ жизни и практики красоты. Гвинет даже создала собственный брэнд, который занимается распространением знаний о велнесе. Вместе со своей командой актриса будет исследовать разные аспекты этой темы. Она отправится на Ямайку, чтобы пройти психотерапию, поговорит с сексологом о получении удовольствия, доверится целителям, которые проведут работу с ее энергетическими полями и испробует на себе другие необычные практики.

Список серий 1-го сезона телешоу «goop Lab: Стиль жизни Гвинет Пэлтроу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Целительный трип The Healing Trip
Сезон 1 Серия 1
24 января 2020
Ледяное спокойствие Cold Comfort
Сезон 1 Серия 2
24 января 2020
Путь к наслаждению The Pleasure Is Ours
Сезон 1 Серия 3
24 января 2020
Здоровье и долголетие The Health-Span Plan
Сезон 1 Серия 4
24 января 2020
Невидимая энергия The Energy Experience
Сезон 1 Серия 5
24 января 2020
Вы, случайно, не экстрасенс? Are You Intuit?
Сезон 1 Серия 6
24 января 2020
График выхода всех сериалов
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