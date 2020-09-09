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Постер к 1-му сезону телешоу Печем с Надией
Киноафиша Сериалы Печем с Надией Сезоны Сезон 1

Nadiya Bakes 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Печем с Надией»

В 1-м сезоне шоу «Печем с Надией» победительница знакового кулинарного конкурса и создательница книг рецептов поделится со зрителями Netflix своими знаниями о выпечке. Она будет готовить блюда из теста, которые подойдут как для повседневных обедов, так и для праздничных мероприятий. Среди ее шедевров: кокосовый торт с кусочками манго, шоколадно-карамельный флан, крендельки с луком, куриные пончики. Надия даст множество советов, чтобы выпечка получилась воздушной и обладала приятным вкусом. В студии-кухне также появятся известные в мире кулинарии люди: специалистка по шоколаду Аниш Попат, пекарь Ришар Бертине и другие.

Список серий телешоу Печем с Надией График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новый вкус классики Classic with a Twist
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2020
Лакомые десерты Indulgent Desserts
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2020
Пикантная выпечка Savoury Bakes
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2020
Выпечка с шоколадом Baking with Chocolate
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2020
Выпечка для гостей Bakes to Share
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2020
Недорогая выпечка Baking on a Budget
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2020
Печенье и пончики Biscuits and Bites
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2020
Праздничная выпечка Celebration Bakes
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2020
График выхода всех сериалов
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