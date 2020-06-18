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Постер телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Постер телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Постер телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Постер телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Постер телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Вкус нации с Падмой Лакшми

Вкус нации с Падмой Лакшми (2020 - …)

Taste the Nation with Padma Lakshmi 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

США славятся своими кулинарными традициями, известными всеми миру. Парадоксально, но вкусы современных американцев сформировали иммигранты, прибывшие из самых неожиданных уголков земного шара. Вместе с телеведущей Падмой Лакшми зрителям предстоит отправиться в увлекательное гастрономическое приключение, цель которого – знакомство с различными общинами и их историей. Гостями шоу выступят этнические представители Китая, Мексики, Индии и других государств, которые ежедневно создают на кухне маленькие шедевры.

Вкус нации с Падмой Лакшми - трейлер второго сезона
Вкус нации с Падмой Лакшми  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Али Вонг
Али Вонг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
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Сезоны
Вкус нации с Падмой Лакшми - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Вкус нации с Падмой Лакшми - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 10 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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