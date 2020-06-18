США славятся своими кулинарными традициями, известными всеми миру. Парадоксально, но вкусы современных американцев сформировали иммигранты, прибывшие из самых неожиданных уголков земного шара. Вместе с телеведущей Падмой Лакшми зрителям предстоит отправиться в увлекательное гастрономическое приключение, цель которого – знакомство с различными общинами и их историей. Гостями шоу выступят этнические представители Китая, Мексики, Индии и других государств, которые ежедневно создают на кухне маленькие шедевры.