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Постер к 1-му сезону телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Киноафиша Сериалы Вкус нации с Падмой Лакшми Сезоны Сезон 1

Taste the Nation with Padma Lakshmi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вкус нации с Падмой Лакшми»

В 1-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» ведущая побывает в самых необычных уголках США, чтобы ознакомиться с местной кухней. Первая остановка – пограничный городок Эль-Пасо, когда-то принадлежавший Мексике. Считается, что именно готовятся лучшие буррито Америки. Затем Падме развеет миф относительно гамбургеров и хот-догов, которые ошибочно считаются исконно американскими блюдами, посетит несколько китайских ресторанов в Сан-Франциско, а также отведает индийскую кухню в самом сердце Нью-Йорка.

Список серий телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Буррито на границе Burritos at the Border
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2020
Всеамериканский Вайнер The All American Weiner
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2020
Не против, если я доса Don't Mind if I Dosa
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2020
Путь Гуллы The Gullah Way
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2020
Что такое Чоп Сьюи? What Is Chop Suey Anyway?
Сезон 1 Серия 5
18 июня 2020
Где кебаб горячий Where the Kabob Is Hot
Сезон 1 Серия 6
18 июня 2020
Оригинальные американцы The Original Americans
Сезон 1 Серия 7
18 июня 2020
Танцы в Маленькой Лиме! Dancing in Little Lima!
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2020
Азартная игра Пад Тай The Pad Thai Gamble
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2020
Дзен и искусство поке Zen and the Art of Poke
Сезон 1 Серия 10
18 июня 2020
График выхода всех сериалов
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