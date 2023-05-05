Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми
Киноафиша Сериалы Вкус нации с Падмой Лакшми Сезоны Сезон 2

Taste the Nation with Padma Lakshmi
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Вкус нации с Падмой Лакшми»

Во 2-м сезоне шоу «Вкус нации с Падмой Лакшми» речь пойдет о других блюдах, без которых невозможно представить жизнь типичного американца. Для начала бессменная ведущая Падме поведает об истоках кетчупа, неразрывно связанного с борьбой за независимость в Пуэрто-Рико, а затем пообщается с выходцами из Афганистана, после переезда в США открывших здесь ресторан национальной кухни. Не менее удивительна история коренных американцев, вопреки внешним обстоятельствам сумевших сохранить традиции предков, связанные в том числе и с едой.

Список серий телешоу Вкус нации с Падмой Лакшми График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кетчуп или без кетчупа Ketchup or No Ketchup
Сезон 2 Серия 1
5 мая 2023
Из Кабула с любовью From Kabul With Love
Сезон 2 Серия 2
5 мая 2023
Падма и бобовый стебель Padma and the Beanstalk
Сезон 2 Серия 3
5 мая 2023
Борщ Идентификация The Borscht Identity
Сезон 2 Серия 4
5 мая 2023
Фуфу для победы Fufu for the Win
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2023
Убе в заливе Ube in the Bay
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2023
Греки в заливе Greeks on the Gulf
Сезон 2 Серия 7
5 мая 2023
На кончике моего Крюнг On the Tip of my Krueng
Сезон 2 Серия 8
5 мая 2023
Халяль из Дирборна Halal from Dearborn
Сезон 2 Серия 9
5 мая 2023
Чао Нью-Йорк Ciao New York
Сезон 2 Серия 10
5 мая 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Имена самых инфантильных женщин начинаются на эту букву: проверьте себя
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности
«Она до сих пор плачет»: убитую горем дочь Захарова сняли на кладбище
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст
«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка
«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера
Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон
Помните блондинку из проекта «6 кадров»? Муж-француз месяцами держит ее взаперти
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше