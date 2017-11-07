Отель на дому (2017 - 2019)

Проект «Отель на дому», который был выпущен на платформе Netflix в 2017 году, покажет владельцев домов или квартир. Однако они не только собственники недвижимости, но и бизнесмены, которые превратили свою жилплощадь в гостевой дом. В каждом эпизоде участвуют несколько пар и семей, соревнующихся за то, чтобы их дома назывались лучшими. Их жилища предлагаются для оценки другим игрокам, которые останавливаются там на несколько дней. После пребывания гости оценивают свои впечатления, оставляют отзывы, присваивают оценки разным аспектам каждого дома: дизайн интерьера, удобства, расположение, чистота, гостеприимство хозяев.