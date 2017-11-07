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Постер телешоу Отель на дому
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Киноафиша Сериалы Отель на дому

Отель на дому (2017 - 2019)

Instant Hotel 18+
Год выпуска 2017
Страна Австралия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 13 часов 30 минут

О чем телешоу

Проект «Отель на дому», который был выпущен на платформе Netflix в 2017 году, покажет владельцев домов или квартир. Однако они не только собственники недвижимости, но и бизнесмены, которые превратили свою жилплощадь в гостевой дом. В каждом эпизоде участвуют несколько пар и семей, соревнующихся за то, чтобы их дома назывались лучшими. Их жилища предлагаются для оценки другим игрокам, которые останавливаются там на несколько дней. После пребывания гости оценивают свои впечатления, оставляют отзывы, присваивают оценки разным аспектам каждого дома: дизайн интерьера, удобства, расположение, чистота, гостеприимство хозяев.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Сезоны
Отель на дому - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Отель на дому - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
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Кадры из телешоу
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