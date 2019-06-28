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Постер к 2-му сезону телешоу Отель на дому
Киноафиша Сериалы Отель на дому Сезоны Сезон 2

Instant Hotel 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Отель на дому»

Во 2-м сезоне шоу «Отель на дому» появятся четыре пары, которые сделали из своих домов гостиницы. Теперь они готовы принять гостей и выслушать их суждения о своем жилище. Фишка проекта в том, что оценивать недвижимость будут такие же конкурсанты, как и они сами. Им предстоит остаться в отеле на ночь и оценить его по десятибалльной шкале, рассмотрев по отдельности каждый из параметров: оказываемые услуги и удобства, обстановку вокруг здания, чистоту, обслуживание. По результатам каждого испытания выбираются лучшие и худшие гостевые дома, а победители получат приз в размере 100 тысяч долларов.

Список серий 2-го сезона телешоу «Отель на дому» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Разз и Марк Razz & Mark (Coober Pedy, SA)
Сезон 2 Серия 1
28 июня 2019
Дебби и Джастин Debbie & Justin (Buddina, QLD)
Сезон 2 Серия 2
28 июня 2019
Джей и Лия Jay & Leah (Portsea, VIC)
Сезон 2 Серия 3
28 июня 2019
Джин и Шэрон Gene & Sharon (Bellenden Ker, QLD)
Сезон 2 Серия 4
28 июня 2019
Дебби и Джастин Debbie & Justin (Buddina, QLD) - Revisited
Сезон 2 Серия 5
28 июня 2019
Джин и Шэрон Gene & Sharon (Bellenden Ker, QLD) - Revisited
Сезон 2 Серия 6
28 июня 2019
График выхода всех сериалов
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