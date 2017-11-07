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Постер к 1-му сезону телешоу Отель на дому
Киноафиша Сериалы Отель на дому Сезоны Сезон 1

Instant Hotel 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Отель на дому»

В 1-м сезоне шоу «Отель на дому» примут участие владельцы недвижимости из Австралии, которые превратили свои дома в отели. Действие будет разворачиваться в разных городах страны, а участники – соревноваться за право называться лучшими собственниками. Оценивать жилища будут придирчиво, ведь судьями станут их же конкуренты, которым предстоит выразить мнение по каждому из нескольких параметров. Например, спокойствие ночного сна, близлежащие достопримечательности, качество оказываемых услуг. Зрители увидят, как владельцы воспринимают критику и рвутся к победе. Приз для победителей – проживание в калифорнийском отеле.

Список серий 1-го сезона телешоу «Отель на дому» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Северная территория Northern Territory
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2017
Уникальный ретро-дом Unique Retro Home
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2017
Пляжный домик Ретро Beach House Retro
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2017
Шикарные апартаменты у пляжа Chic Beachside Apartment
Сезон 1 Серия 4
13 ноября 2017
Тропический отдых Tropical Getaway
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2017
Гладкий квинслендец Sleek Queenslander
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2017
Закон о классе A Class Act
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2017
Современное прикроватное поместье Modern Bedside Estate
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2017
Вилла Верона Villa Verona
Сезон 1 Серия 9
22 ноября 2017
Загородный особняк Suburban Mansion
Сезон 1 Серия 10
27 ноября 2017
Шикарные апартаменты у пляжа Chic Beachside Apartment
Сезон 1 Серия 11
28 ноября 2017
Гладкий квинслендец Sleek Queenslander
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2017
График выхода всех сериалов
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