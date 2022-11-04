Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Беверли-Хиллз на продажу
1 постер
Киноафиша Сериалы Беверли-Хиллз на продажу

Беверли-Хиллз на продажу (2022 - …)

Buying Beverly Hills 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 5 часов 20 минут

О чем телешоу

Маурисио Умански – громкое имя в мире недвижимости. Его фирма с незатейливым названием «Агентство» занимается продажей роскошных домов в калифорнийском Беверли-Хиллз. Здесь покупают жилье только состоятельные люди, у которых есть множество требований. Сотрудникам компании приходится работать в поте лица, чтобы суметь угодить всем. «Беверли-Хиллз на продажу» расскажет о семейном бизнесе и сложностях, которые поджидают владельца и его подчиненных на каждом шагу. Шоу уделит внимание не только профессиональной деятельности героев, но и их личным переживаниям, а также покажет частную жизнь.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Беверли-Хиллз на продажу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше