Маурисио Умански – громкое имя в мире недвижимости. Его фирма с незатейливым названием «Агентство» занимается продажей роскошных домов в калифорнийском Беверли-Хиллз. Здесь покупают жилье только состоятельные люди, у которых есть множество требований. Сотрудникам компании приходится работать в поте лица, чтобы суметь угодить всем. «Беверли-Хиллз на продажу» расскажет о семейном бизнесе и сложностях, которые поджидают владельца и его подчиненных на каждом шагу. Шоу уделит внимание не только профессиональной деятельности героев, но и их личным переживаниям, а также покажет частную жизнь.