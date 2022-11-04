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Постер к 1-му сезону телешоу Беверли-Хиллз на продажу
Киноафиша Сериалы Беверли-Хиллз на продажу Сезоны Сезон 1

Buying Beverly Hills 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Беверли-Хиллз на продажу»

В 1-м сезоне шоу «Беверли-Хиллз на продажу» зрители познакомятся с Маурисио Умански и его семьей. Мужчина – владелец прибыльной фирмы по продаже недвижимости. Его родная дочь Алексия тоже хочет стать полноценной участницей семейного бизнеса. Она пробует свои силы в риелторском деле, однако раз за разом терпит поражение: все показы домов оказываются неудачными. Опытные сотрудники не хотят видеть девушку в своих рядах. Но вскоре ей откроется истинная причина того, почему они не могут оценить ее работу. У Алексии еще есть возможность переломить ситуацию в свою пользу.

Список серий телешоу Беверли-Хиллз на продажу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Династия Family Dynasty
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Друг или враг Friend or Foe
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Игры с огнем Flames and Games
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Лучшие предложения Best Offers
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Фаррауин Farrahween
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Кто со мной? Who's Coming With Me?
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Любовь, клиенты и верность Love, Leads, and Loyalty
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Новый директор The Next CEO
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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