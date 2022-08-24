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Постер телешоу Продажи с видом на закат: округ Ориндж
1 постер
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Продажи с видом на закат: округ Ориндж (2022 - …)

Selling The OC 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут

О чем телешоу

Команда «Оппенгейм груп» уже не первый год занимается элитной недвижимостью. Долгое время они держали лидерство на рынке, а их успеху можно было только позавидовать. Наконец братья-основатели компании решили расширить географию. Теперь они работают еще и в калифорнийском округе Ориндж. Это настоящий рай для бизнеса, ведь именно здесь богачи предпочитают покупать роскошные резиденции с видом на Тихий океан. Сотрудникам агентства предстоит хорошенько постараться, чтобы зарекомендовать себя в новом районе. Их ждет не только интересная работа со взыскательными клиентами, но и нестандартные жизненные ситуации.

Продажи с видом на закат: округ Ориндж - трейлер первого сезона
Продажи с видом на закат: округ Ориндж  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.7 IMDb
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Сезоны
Продажи с видом на закат: округ Ориндж - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Продажи с видом на закат: округ Ориндж - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Продажи с видом на закат: округ Ориндж - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
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