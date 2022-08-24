Команда «Оппенгейм груп» уже не первый год занимается элитной недвижимостью. Долгое время они держали лидерство на рынке, а их успеху можно было только позавидовать. Наконец братья-основатели компании решили расширить географию. Теперь они работают еще и в калифорнийском округе Ориндж. Это настоящий рай для бизнеса, ведь именно здесь богачи предпочитают покупать роскошные резиденции с видом на Тихий океан. Сотрудникам агентства предстоит хорошенько постараться, чтобы зарекомендовать себя в новом районе. Их ждет не только интересная работа со взыскательными клиентами, но и нестандартные жизненные ситуации.