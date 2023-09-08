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Постер к 2-му сезону телешоу Продажи с видом на закат: округ Ориндж
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат: округ Ориндж Сезоны Сезон 2

Selling The OC 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат: округ Ориндж»

Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: Округ Ориндж» агенты продолжат торговать недвижимостью в одном из наиболее живописных уголков США. Округ Ориндж, расположенный в Калифорнии, предлагает непревзойденные виды на закат. Здесь можно найти различные варианты недвижимости, включая высотные здания, дома на холмах и собственность у воды. В некоторых районах Оринджа, таких как Ньюпорт-Бич, Лагуна-Бич, Корона-дель-Мар и Сан-Клементе, часто встречаются виллы с великолепными видами на Тихий океан и прекрасные закаты. Все эти прекрасные апартаменты агентам популярного реалити-шоу предстоит продать в кратчайшие сроки.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат: округ Ориндж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Снова в игре Back on the Market
Сезон 2 Серия 1
8 сентября 2023
Острая тема The Elephant in the Office
Сезон 2 Серия 2
8 сентября 2023
Коллекционер колец The Ring Collector
Сезон 2 Серия 3
8 сентября 2023
У каждой Розы есть шипы Every Rose Has Its Thorn
Сезон 2 Серия 4
8 сентября 2023
Проблемная поездка Trouble Travels
Сезон 2 Серия 5
8 сентября 2023
Бурные воды Rough Waters
Сезон 2 Серия 6
8 сентября 2023
Секс, ложь и видео на iPhone Sex, Lies, and iPhone Footage
Сезон 2 Серия 7
8 сентября 2023
Закрытие сделки Closing the Deal
Сезон 2 Серия 8
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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