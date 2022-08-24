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Постер к 1-му сезону телешоу Продажи с видом на закат: округ Ориндж
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат: округ Ориндж Сезоны Сезон 1

Selling The OC 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат: округ Ориндж»

В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат: округ Ориндж» расскажет о расширении агентства недвижимости, которое уже успело полюбиться зрителям. Компания «Оппенгейм груп» всегда отличалась нестандартным выбором сотрудников. Их команда состоит из харизматичных и ярких личностей, которые на многое готовы, чтобы заключить сделку. Кроме того, братья Оппенгеймы ищут и новые кадры в свой коллектив. Реалити-шоу покажет соискателей и опытных работников с разных сторон, затронув не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Как и самые простые люди, они переживают, веселятся и влюбляются.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат: округ Ориндж График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
За рай нужно платить Paradise Comes with a Price
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2022
Вращающиеся столы Them Tables... They Turn
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2022
Разведка обстановки Testing the Waters
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2022
Не такой «счастливый» час A Not So Happy Hour
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2022
Частное предложение An Off-Market Offer
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2022
Путаница с совместным объектом Co-listing Chaos
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2022
Ставки повышаются Upping the Ante
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2022
Повороты колеса фортуны Turning Tides
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2022
График выхода всех сериалов
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