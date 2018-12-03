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Постер к 4-му сезону сериала Визави
Киноафиша Сериалы Визави Сезоны Сезон 4

Vis a Vis 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Визави»

В 4-м сезоне сериала «Визави» Зулема оказывается в плену и попадает в Мадрид. Там она отчаянно старается освободиться и связаться с подругами. Мерседес, которая теперь занимается распространением наркотиков, сталкивается с серьезным испытанием. Альтаграсия попадает в тюрьму в ужасном состоянии после избиения. Ее ненавидят как официальные лица Крус-дель-Норте, так и другие арестантки. Она знает, что не продержится в этой тюрьме долго. Ей нужно сбежать, пока ее не убили. Сара после родов оказывается в той же колонии. Сулема возвращается за решетку, а Ризос принимает решение насчет Сандоваля.

Список серий 4-го сезона сериала «Визави» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Барби La Barbie
Сезон 4 Серия 1
3 декабря 2018
Утечка La fuga
Сезон 4 Серия 2
10 декабря 2018
Болевой порог El umbral del dolor
Сезон 4 Серия 3
17 декабря 2018
Мама Mamá
Сезон 4 Серия 4
7 января 2019
Предательство Traición
Сезон 4 Серия 5
14 января 2019
Плохой человек Mala persona
Сезон 4 Серия 6
21 января 2019
Возвращение домой Vuelta a casa
Сезон 4 Серия 7
28 января 2019
Желтый прилив La marea amarilla
Сезон 4 Серия 8
4 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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