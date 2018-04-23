Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Визави
Киноафиша Сериалы Визави Сезоны Сезон 3

Vis a Vis 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Визави»

В 3-м сезоне сериала «Визави» Сара Макарена и другие заключенные отправляются в новую тюрьму, куда им удается пронести острые предметы: женщины используют Мерседес в своих коварных целях. Зулему переводят в то же учреждение после того, как она выходит из комы. Во время инцидента, связанного с проволочным шнуром, Мерседес оказывается ранена, а охранник Унаи – убит. Альтаграсия делает все, что зависит от нее, чтобы выяснить, кто повинен в гибели мужчины. Макарена противостоит Акаме – лидеру Триады Дао, чтобы занять выгодную позицию в новой тюрьме. Зулема чудом спасает ее после очередной перепалки с китаянками.

Список серий 3-го сезона сериала «Визави» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Северный крест Cruz del Norte
Сезон 3 Серия 1
23 апреля 2018
Очень легко или очень сложно Muy fácil o muy difícil
Сезон 3 Серия 2
30 апреля 2018
Одно зернышко риса Un grano de arroz
Сезон 3 Серия 3
7 мая 2018
Флаг на стене La bandera en el muro
Сезон 3 Серия 4
14 мая 2018
Кто-то, кому на тебя наплевать Alguien a quien le importes una mierda
Сезон 3 Серия 5
21 мая 2018
Шесть месяцев - это очень много Seis meses dan para mucho
Сезон 3 Серия 6
28 мая 2018
Мы были маленькими девочками Fuimos niñas
Сезон 3 Серия 7
4 июня 2018
Что мы знаем о монстрах Lo que sabemos de los monstruos
Сезон 3 Серия 8
11 июня 2018
График выхода всех сериалов
Related video
«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка
Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон
Помните блондинку из проекта «6 кадров»? Муж-француз месяцами держит ее взаперти
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст
«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
Имена самых инфантильных женщин начинаются на эту букву: проверьте себя
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле
«Она до сих пор плачет»: убитую горем дочь Захарова сняли на кладбище
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше