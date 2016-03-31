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Постер к 2-му сезону сериала Визави
Киноафиша Сериалы Визави Сезоны Сезон 2

Vis a Vis 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Визави»

Во 2-м сезоне сериала «Визави» продолжается история бывшего финансиста Сары Макарены, осужденной за денежные махинации, которые она не совершала. Теперь девушка входит в банду Зулемы и скрывается вместе с остальными членами группировки. Но у подруг начинаются серьезные неприятности. Полицейские отчаянно ищут их по всей Испании. Тем временем в тюрьме устанавливаются новые, более строгие к заключенным женщинам правила. Когда Сара вновь оказывается в камере, она сполна ощущает перемены на себе. У доктора начинаются разногласия с Фабио из-за их прошлых проблем. Карим намеревается отомстить за гибель Ханбала.

Список серий 2-го сезона сериала «Визави» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Горизонты реальности Horizontes de realidad
Сезон 2 Серия 1
31 марта 2016
Дом, милый дом Hogar, dulce hogar
Сезон 2 Серия 2
7 апреля 2016
Маленькая курица La gallinita
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2016
Теория Дарвина La teoría de Darwin
Сезон 2 Серия 4
21 апреля 2016
На линии огня En la línea de fuego
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2016
Оправка Los Mandriles
Сезон 2 Серия 6
4 мая 2016
Приятного аппетита Bon appétit
Сезон 2 Серия 7
11 мая 2016
Жизнь продолжается La vida sigue
Сезон 2 Серия 8
18 мая 2016
Ухватившись за пальцы Pillarse los dedos
Сезон 2 Серия 9
25 мая 2016
Грехи и заблуждения Pecados y confusiones
Сезон 2 Серия 10
1 июня 2016
Покровительница обездоленных Patrona de los desamparados
Сезон 2 Серия 11
8 июня 2016
Банан и лимон Plátano y limón
Сезон 2 Серия 12
15 июня 2016
Жидкость Líquido
Сезон 2 Серия 13
22 июня 2016
График выхода всех сериалов
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