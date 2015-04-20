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Постер к 1-му сезону сериала Визави
Киноафиша Сериалы Визави Сезоны Сезон 1

Vis a Vis 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Визави»

В 1-м сезоне сериала «Визави» Сара Макарена работает финансовым директором в крупной фирме. У нее завязываются романтические отношения с начальником. Сара узнает, что этот человек проводит незаконные коммерческие операции, благодаря которым ему и удалось нажить миллионное состояние. Но едва оказавшись под прицелом полиции, «влюбленный» подставляет героиню. Девушку приговаривают к тюремному заключению за его махинации. Для Сары этот опыт оказывается тяжелым с первого дня пребывания за решеткой. Вскоре сокамерницу Макарены убивают, а девушку отправляют в одиночную камеру. Отец Сары пытается помочь дочери.

Список серий 1-го сезона сериала «Визави» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Лицемерный Hypocrite
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2015
Пришивание колокольчика Cosiendo a Campanilla
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2015
Что бывает удобно Lo que sucede, conviene
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2015
Полевой день Un día de campo
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2015
Суровая реальность La cruda realidad
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2015
Я приду за тобой Te vendré a buscar
Сезон 1 Серия 6
28 мая 2015
В пять часов пополудни A las cinco en punto de la tarde
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2015
Красотка Pretty Woman
Сезон 1 Серия 8
11 июня 2015
Черная Negra, negrita, negrata
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2015
Серый кот Gato gris
Сезон 1 Серия 10
25 июня 2015
Принцип черепах El principio de las tortugas
Сезон 1 Серия 11
2 июля 2015
График выхода всех сериалов
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