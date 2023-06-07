Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Министерство
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Министерство Сезоны Сезон 1

Ministerstvo 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Министерство»

В 1-м сезоне сериала «Министерство» зрители знакомятся с крупным губернским городом, где живут и работают два товарища с фамилиями Гришко и Бранд. Они оба – заместители министра строительства, а их служба по-настоящему опасна и трудна. Все проблемы министерства и непосредственного начальника сваливаются на их плечи. Им приходится вести задушевные беседы с обманутыми дольщиками, выгораживать шефа перед жителями, следить, чтобы журналисты не пронюхали о чем-нибудь сверхважном и секретном, а иногда даже общаться с разгневанным полпредом президента. Кроме того, каждого из мужчин за воротами министерства ждет непростая личная жизнь.

Список серий 1-го сезона сериала «Министерство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: какой вы котик из мультфильмов Диснея?
Мужчины с этими именами бегут от брака, как от огня
Даже пытался изнасиловать: из-за этой актрисы Миронов окончательно потерял рассудок
Режиссер не мог поверить: эта актриса отказалась от роли Тамары в «Экипаже»
Пахмутова может быть спокойна: Добронравов обрел покой рядом с этими великими людьми
Модная в СССР стрижка, озорная улыбка: как выглядела Волочкова в детстве
С каждым годом все страннее: что не так с дочерью Якубовича (фото)
Эта пошлая сцена из фильма «Табор уходит в небо» едва не убила Тому: подробности
«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека
Его песни знала наизусть вся страна: внешний вид Влада Сташевского сильно пугает людей
Вышла замуж за цыгана и пропала: как спустя 55 лет выглядит Ксанка из «Неуловимых мстителей»
Мурашки по коже: народ ахнул, увидев родного брата Дмитрия Нагиева (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше