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Киноафиша Сериалы Парни

Парни (2020 - …)

Les Mecs 18+
Год выпуска 2020
Страна Канада
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 21 минута
Телеканал ICI Tou.tv
Продолжительность сериала 10 часов 30 минут

О чем сериал

Пока Кристиан пытается приспособиться к диктату политкорректности кампуса, прибытие Мартина в качестве последнего эмоционального изгнанника вызывает еще больше проблем в семье. Между многочисленными романтическими перипетиями Мартина и Софи, приключениями Этьена на свиданиях в его поисках любви, приездом Сильви, очаровательной бывшей Кристиана, и матери Себастьена, преждевременной смертью Стейка и неожиданной беременностью, нашей потрясающей четверке приходится ориентироваться в реалиях жизни на неправильной стороне 50. К этому добавляется медленно, но верно ухудшающееся здоровье Колетт, матери Кристиана, и приход нового помощника менеджера для Этьена, матери-одиночки, чей ребенок пробуждает в нем собственные отцовские инстинкты. Короче говоря, когда тебе за пятьдесят, это не пикник.

В ролях
В ролях
Алекс С. Нати
Алекс С. Нати
Норманд Дано
Яник Трусдейл
Кристиан Беджин
Алексис Мартен
Натали Маллет
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Парни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Сезон 2
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 3
2022, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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