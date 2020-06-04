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Постер к 1-му сезону сериала Парни
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Парни Сезоны Сезон 1

Les Mecs 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Парни »

Пока Кристиан пытается приспособиться к диктату политкорректности кампуса, прибытие Мартина в качестве последнего эмоционального изгнанника вызывает еще больше проблем в семье. Между многочисленными романтическими перипетиями Мартина и Софи, приключениями Этьена на свиданиях в его поисках любви, приездом Сильви, очаровательной бывшей Кристиана, и матери Себастьена, преждевременной смертью Стейка и неожиданной беременностью, нашей потрясающей четверке приходится ориентироваться в реалиях жизни на неправильной стороне 50. К этому добавляется медленно, но верно ухудшающееся здоровье Колетт, матери Кристиана, и приход нового помощника менеджера для Этьена, матери-одиночки, чей ребенок пробуждает в нем собственные отцовские инстинкты. Короче говоря, когда тебе за пятьдесят, это не пикник.

Список серий 1-го сезона сериала «Парни » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 июня 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 июня 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
4 июня 2020
График выхода всех сериалов
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