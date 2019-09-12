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Постер сериала Мистер Мамочка
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Киноафиша Сериалы Мистер Мамочка

Мистер Мамочка (2019 - 2019)

Mr. Mom 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал Vudu
Продолжительность сериала 2 часа 12 минут

О чем сериал

Главными героями является семейная пара с детьми, которая решает провести необычный эксперимент. После того как супруга увольняют с работы, он принимает решение попробовать себя в роли домохозяйки. Таким образом, его супруга отправляется на работу, а он берет на себя все обязанности по дому. Проблема состоит в том, что мужчина понятия не имеет, как надо убирать, готовить и нянчиться с детьми. Но деваться некуда! Неоднократно попадая в комичные ситуации, он постепенно осваивает мастерство хранителя очага.

Мистер Мамочка - трейлер
Мистер Мамочка  трейлер
В ролях
В ролях
Джои Керн
Хелен Хэйс
Андреа Андерс
Андреа Андерс
Сет Моррис
Катрин Ласт
Кэри Кристофер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Мистер Мамочка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 11 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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