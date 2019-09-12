Главными героями является семейная пара с детьми, которая решает провести необычный эксперимент. После того как супруга увольняют с работы, он принимает решение попробовать себя в роли домохозяйки. Таким образом, его супруга отправляется на работу, а он берет на себя все обязанности по дому. Проблема состоит в том, что мужчина понятия не имеет, как надо убирать, готовить и нянчиться с детьми. Но деваться некуда! Неоднократно попадая в комичные ситуации, он постепенно осваивает мастерство хранителя очага.